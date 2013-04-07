В понедельник Украину снова будут заливать дожди

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в Крыму, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях дожди, местами сильные; в Одесской и Николаевской областях ночью, в Днепропетровской и Харьковской областях днем местами небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных и северных областях 0-5° мороза, в центральных областях от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла; в Карпатах ночью и днем 2-7° мороза; в южной части, восточных областях и на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 0-5° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.