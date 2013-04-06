В Украине подтопило почти две сотни населенных пунктов

В результате осадков и таяния снега наблюдается подъем грунтовых вод и частичное затопление территорий, хозяйственных и жилых домов в 188 населенных пунктах в Винницкой, Волынской, Хмельницкий, Житомирский, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавский, Черновицкий, Черниговской областях и г. Киеве.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в целом на протяжении суток с целью оказания помощи населению для откачивания воды на придомовых территориях от ГСЧС привлекался 481 спасатель и 152 ед. насосного оборудования. За сутки откачано 76 тыс. 567 м куб. воды (всего со 2 апреля откачано 157 тыс. 590 куб. м воды).

По информации «Укравтодора», проезд по автодорогам государственного и регионального значения обеспечен. На территории Ривненской области на 2-х дорогах местного значения есть места перелива воды. Организован объезд. Указанные участки дорог запроектированы под перелив воды.

По информации гидрометцентра, на сегодняшний день наблюдается дальнейшее затопление заводей и сельхозугодий в бассейнах рек Западный Буг, Припять, малых реках Киевской области, местами на левых притоках Днестра.

Возможно достижение отметок начального затопления усадеб, домов и хозяйственных сооружений в отдельных населенных пунктах Подволочиского района (Тернопольская область), Волочиского района (Хмельницкая область); Сокальского района (Львовская область); Заречненском, Сарненском, Рокитнянском районах (Ривненская область), Тисменицком районе (Ивано-Франковская область).