В Киеве Энрике Иглесиаса накормят суши и напоят горилкой

27 ноября в столицу с новым шоу пожалует Энрике Иглесиас. Организаторы концерта говорят, что такого количества техники во Дворце спорта не видели с момента проведения конкурса «Евровидение». Свет, звук, лазеры и экраны, общим весом в 70 тонн, привезут на пяти грузовиках.

Сам Энрике пожалует на частном самолете за день до концерта. Вполне вероятно, что компанию ему составит подруга - российская теннисистка Анна Курникова.

- Энрике собирается прилететь с Анной. До этого они в России пробудут три дня, - говорят организаторы. - Надеемся, что в последний момент ничего не изменится.

Райдер (список требований) у мировой знаменитости скромный: Иглесиас собирается поселиться в дорогом отеле, а вот в еде артист непривередлив - попросил попробовать местные напитки (принимающая сторона готова напоить певца горилкой) и суши.

Кстати, о концерте. Выступление Энрике продлится 1 час 45 минут. За это время он исполнит 18 новых песен из альбома INSOMNIAK, над которым работал последние три года.

Комсомольская правда в Украине