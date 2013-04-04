Янукович: эстафета памяти пройдет по всем регионам

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сообщил во время заседания Организационного комитета по подготовке и отмечанию этой даты, проинформировали УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы уже вступили в активную фазу празднования 70-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков, и эта эстафета стартовала, как вам известно, в городе Луганске», - сказал Президент, отметив, что инициаторами проведения мероприятия стали ветеранские организации.

Как сообщил В.Янукович, после Луганщины эстафету будут принимать Харьковская, Сумская, Донецкая, Полтавская, Киевская, Черкасская и Черниговская области. По его убеждению, активное участие в мероприятии должны взять не только ветераны, но и представители органов исполнительной власти, молодежь, в частности школьники и студенты.

Кроме того, Президент поручил правительству обеспечить поддержку, надлежащее и своевременное финансирование всех мероприятий, предусмотренных Планом празднования 70-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков и Победы в Великой Отечественной войне.