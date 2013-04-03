Гриневич рассказала, как Азаров оздоравливает детей в «лагерях на асфальте»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время парламентских слушаний по вопросам оздоровления и отдыха детей и молодежи.

По ее словам, “из 2,8 млн. школьников, которые отдыхали и оздоравливались в прошлом году, - 1,9 млн. отдыхали в лагерях при школах, так называемых “лагерях на асфальте”, и таким образом правительство из года в год нагоняет статистику оздоровления детей за счет летних пришкольных лагерей”.

По ее словам, система оздоровления детей из “средства восстановления здоровья, психических и физических сил детей фактически превращена в национальную камеру хранения”.

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Л.Гриневич отметила, что почти втрое уменьшилось за последние 12 лет количество стационарных детских оздоровительных заведений - с 1 тыс. 460 в 1990 году до 559 в 2012 году.

“В то же время в 15 раз увеличилось количество лагерей с дневным пребыванием при школах”, - отметила Л.Гриневич.

Она подчеркнула, что в бюджете 2013 года предусмотрены расходы на оздоровление и отдых детей на 20% меньше, чем в 2012 году.