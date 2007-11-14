Семенюк хочет прийти в Верховную Раду и показать документы

Валентина СЕМЕНЮК намерена выступить в парламенте с отчетом о своей деятельности в должности председателя Фонда госимущества Украины перед рассмотрением кадровых вопросов по формированию правительства и вопросов о назначении руководителей других органов государственного управления.

Об этом В.СЕМЕНЮК сообщила в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Я буду отчитываться перед Верховной Радой после того, как мой отчет будет заслушан на комитете», - сказала В.СЕМЕНЮК.

Отвечая на вопрос, планирует ли она сохранить должность председателя ФГИ после формирования нового состава правительства, В.СЕМЕНЮК сказала: «У меня есть что сказать и подтвердить это документами, чтобы не было обвинений о невыполнении плана. Скажу, почему это произошло, и покажу документы. Скажу, сколько предприятий приватизировано, за какие деньги, кто и сколько не заплатил».