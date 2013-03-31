У Попова рассчитывают на помощь волонтеров в случае наводнения

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Во время телемарафона на ТРК «Киев» отмечалось, что столичная власть высоко ценит такую поддержку и помощь и приглашает волонтеров к плодотворному сотрудничеству в будущем. Ввиду вероятного наводнения в столице из-за резкого таяния большого количества снега, такое сотрудничество будет чрезвычайно полезным и необходимым.

«От имени городской власти, киевлян и себя лично благодарю всех добровольцев, которые в сложные для Киева дни делали большое дело, и приглашаю всех неравнодушных к сотрудничеству. В частности, нам может понадобиться ваша посильная помощь в информировании граждан в случае чрезвычайной ситуации, при возникновении любых коммунальных, экологических и других проблем в городе. Вместе мы сможем сделать намного больше и оперативно», – отметил и.о. первого заместителя председателя КГГА Анатолий Голубченко во время телемарафона.

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Ответственным за координацию волонтеров определена Влада Шелокова (телефон: 099-265-18-68). Также можно связаться через официальную страницу Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды в сети Facebook: https://www.facebook.com/blagodepkmda