У Попова рассказали, кому из киевлян готовиться к потопу (список)

Киевская городская государственная администрация составила перечень проблемных мест возможного подтопления паводковыми водами в Киеве.

Правый берег Днепра

На территории Голосеевского района г. Киева, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, к перечню таких территорий в Голосеевском районе вошли следующие адреса: «Паньковщина» (русло реки «Лыбидь») – улице Гайдара, Эдинбурга, Набережно-Жилянская, Короленковская, Лыбидская, Ямская, Боженко, Гринченко, Кировоградская, Московская площадь, Изюмский рынок; «Мышеловка» (каскад прудов) – улицы Набережно-Корчеватская, Коммунальная, Бродовская; «Чапаевка» (русло реки «Вита») – улицы Лютневая, Витавская, Замивная, Залужная; «Корчеватое» (русло реки Днепр) – переулок Охотский, улицы Островная, Плещеева.

Киевская власть предупреждают о возможности подтопления паводковыми водами некоторых мест в Оболонском районе.

До перечня таких территорий вошли: перекресток улиц Автозаводской и Полупанова; ул.Коноплянская; перекресток улиц Вышгородской и Сырецкой; перекресток улиц Богатырской и Полярной; ул. Богатырская – перед мостом на ул. Луговой; проспект Героев Сталинграда, 27 и 56; проспект Московский – район железнодорожной станции «Зенит».

В Шевченковском районе в перечень территорий, которые может затопить, вошли следующие адреса: ул. Щербакова – район Интернациональной площади; ул. Бориса Жидкова; ул. Щусева и улица Мельникова возле станции метро «Дорогожичи»; район улицы Белорусской; пересечение улиц Дегтяревской, Глибочицкой и Мельникова; улица Вячеслава Черновола – район Дворца торжественных событий; проспект Победы, дома №№ 1-12; проспект Победы – район Цирка.

В Печерском районе столицы сохраняется угроза подтопления участков от ул. Мечникова до ул. Бассейной; бульв. Дружбы Народов; Железнодорожного шоссе, отметили в КГГА.

В перечень территорий риска в Соломенском районе вошли: ул. Ватутина, дома №№ 33, 41, 61, 69, 58, 60, 78, 80, 92, 94, 96; ул. Ватутина, дома №№ 24, 29, 31, 44, 46, 50; пер. Шевченко, домов №№ 33, 35, 37, 39; ул. Шевченко, дома №№ 91, 93, 97, 99; ул. Луговая, дома №№ 13, 15, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30-А, 31; ул. Учительская, дома №№ 33, 35, 37, 39, 41.

В Святошинском районе столицы от подтопления могут пострадать: река Любка – в районе станции теплоснабжения «Беличи»; ул. Прилужная, 2; площадь Героев Бреста; улица Котельникова; улица Героев Космоса; перекресток улиц Ромена Ролана и Тулузы; перекресток бульвара Вернадского и улицы Крижановской; перекресток улиц Симиренко и Жолудева; ул. Зодчих, 18.

Левый берег Днепра

В перечень мест возможного подтопления паводковыми водами внесли также село Троещина и микрорайоны Радужный и Мыкильская слободка.

В Днепровском районе столицы от подтопления могут пострадать: микрорайон «Радужный»: ул. Марка Черемшины, урочище «Чорторый»;

«Мыкильская слободка»: улицы Сагайдака, Луначарского, Золотая, Силикатная, Цегельная, Комбинатная, Каховская.

В Деснянском районе столицы от подтопления могут пострадать: село Троещина: улицы Димитрова, Маяковского, Деснянская, Макаренко, Горького, Некрасова, Седова, Лермонтова, Кирова, Толстого, Петровского; также в зоне риска 91 дом частного сектора.

КГГА внесла также в перечень проблемных мест возможного подтопления паводковыми водами четыре микрорайона Дарницкого района столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в перечень вошли:

микрорайон Красный Хутор: улицы Елочная, Ташкентская, Боровая, Грузинская;

микрорайон Бортничи: улицы Дяченко, Нижний Вал, Левада, Мостовая, Шевченко, Промышленная, Переяславская, Автотранспортная, переулок Левада;

микрорайон Позняки: улицы Любарская, Тепловозная, Тальновская, Здолбуновская, Канальная;

микрорайон Осокорки: улицы Ижевская, Трускавецкая, Годовая, Масловка, Зареченская;

проспект Бажана: транспортная развязка «Позняки» до транспортной развязки «Харьковская», и от транспортной развязки «Позняки» до транспортной развязки «Осокорки»;

улица Сентябрьская: от ул. Российской до ул. Тростянецкой;

улица Славгородская: от ул. Абая Кунанбаева до ул. Тростянецкой;

улица Днепродзержинская: от Харьковской площади до переулка Коллекторного, 9. ул. Бориспольская, 19.