Медики: На эпидемию гриппа «работают» скачки температуры и авитаминоз

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, за предыдущую неделю в столице зарегистрированы 26 547 больных гриппом и ОРВИ, интенсивный показатель на 10 тысяч населения составил 94,4, что ниже эпидемического порога на 23%. Особенно высокие показатели заболеваемости наблюдаются среди детей.

«Основной причиной роста показателей заболеваемости среди детей являются резкие перепады температурного режима на фоне сниженного сезонного иммунитета», – объяснила заместитель главного врача Детской клинической больницы №7, врач-педиатр высшей категории Ольга Герасимчук.

По ее словам, помочь эпидемии может щадящий режим дня школьника – сбалансированное питание, полноценный сон, достаточный отдых, умеренная физическая нагрузка и тому подобное. Кроме того, обязательным является соблюдение адаптированного температурного режима при выборе верхней одежды для улицы и прогулок на свежем воздухе дважды на день.

Также О.Герасимчук советует родителям воспользоваться удлинением школьных каникул и проконсультироваться с семейным врачом или врачом-педиатром относительно начала процедур закалки и проведения курса витаминотерапии.

Как сообщал УНИАН, столичные власти с целью стабилизации эпидемической ситуации и предотвращения роста уровня заболеваемости на грипп и ОРВИ приняла решение продлить весенние каникулы в школах на три дня – до 4 апреля 2013 года.