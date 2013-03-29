Снег и ветер уже парализовали львовский отрезок трассы Киев - Чоп
В Львовской области ГАИ из-за ненастья ограничила движение транспорта на дороге «Киев-Чоп».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
В частности, как отмечается в сообщении, в связи с резким ухудшением погодных условий - интенсивными снегопадами и порывами ветра при минусовой температуре воздуха - возникли препятствия для движения автотранспорта на отдельных участках улично-дорожной сети Львовской области (снежные заносы, гололедица).
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С целью обеспечения безопасности дорожного движения с 16 часов 29 марта временно ограниченно движение транспорта на участке автомобильной дороги государственного значения М-06 «Киев – Чоп», а именно: 449-459 километры и 465-473 километры.
ГАИ просит водителей учитывать временные ограничения и обходить эти участки дорог.
Также Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть максимально осторожными в связи с ухудшением погодных условий, и при возможности временно воздержаться от поездок.