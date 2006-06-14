Журнал “Корреспондент” назовет 6 лучших украинских книг

13-00 - Пресс-конференция на тему: “Журнал “Корреспондент” называет лучшую украинскую книгу”. Во время пресс-конференции журнал “Корреспондент” в рамках ежегодного проекта «Лучшая украинская книга» назовет шесть украинских книг, завоевавших признание читателей и высокую оценку экспертов. В работе примут участие: главный редактор журнала “Корреспондент” Виталий Сыч, первый заместитель главного редактора, редактор рубрики “Страна” Ольга Крыжановская, заместитель главного редактора, редактор рубрики “Жизнь” Анна Мороз, редактор рубрики “Культура” Ирина Ильюшина, эксперты конкурса, авторы-победители (пресс-центр “Український час”, Украинский дом, ул.. Крещатик, 2). Нужна аккредитация. Телефон: 496-11-11,e-mail: korr-mark@kppublications.com. Аккредитация до 18-00 14 июня.