Сегодня в Киеве открылся первый гипермаркет «О’Кей».

Как передает корреспондент УНИАН, генеральный директор компании «О’Кей-Украина» Армен ПАПАЗЯН сообщил журналистам, что сумма инвестиций в гипермаркет составляет 400 долларов за квадратный метр с учетом оборудования. Инвестиции планируется окупить за 7-8 лет.

В гипермаркете будет представлено 55 тысяч наименований товара. Соотношение продуктов и промышленных товаров – 50/50.

А.ПАПАЗЯН также отметил, что для посетителей действует паркинг на 650 машиномест, а также строится двухуровневый паркинг на приблизительно 1200 машиномест.

Для доставки посетителей будут бесплатно курсировать маршрутные автобусы от станций метро «Петровка» и «Оболонь», а также с жилмассива «Троещина».

Кроме того, в ближайшем будущем возле гипермаркета планируется организовать остановку общественного транспорта.

Девелопером проекта выступил украинский холдинг «Панорама Груп», а генподрядчиком – компания «Еврокон».

Как сообщал УНИАН, в Киеве до конца ноября планировалось открыть гипермаркет «О’Кей» стоимостью около 25 млн. долл. Единым инвестором строительства гипермаркета выступила компания «Эксперт-Капитал».

Первый гипермаркет сети «О’Кей» находится на Днепровской набережной в составе ТРЦ «Днепровская пристань». Площадь его торгового зала - 12 тыс. кв. м.

Компания «Эксперт-Капитал», которая - единый инвестор сети гипермаркетов «О’Кей», принадлежит эстонскому бизнесмену Хилару ТЕДЕРУ.