В Киеве открылся первый гипермаркет О’Кей
55 тыс. наименований товара, из которых половина - еда
Сегодня в Киеве открылся первый гипермаркет «О’Кей».
Как передает корреспондент УНИАН, генеральный директор компании «О’Кей-Украина» Армен ПАПАЗЯН сообщил журналистам, что сумма инвестиций в гипермаркет составляет 400 долларов за квадратный метр с учетом оборудования. Инвестиции планируется окупить за 7-8 лет.
В гипермаркете будет представлено 55 тысяч наименований товара. Соотношение продуктов и промышленных товаров – 50/50.
А.ПАПАЗЯН также отметил, что для посетителей действует паркинг на 650 машиномест, а также строится двухуровневый паркинг на приблизительно 1200 машиномест.
Для доставки посетителей будут бесплатно курсировать маршрутные автобусы от станций метро «Петровка» и «Оболонь», а также с жилмассива «Троещина».
Кроме того, в ближайшем будущем возле гипермаркета планируется организовать остановку общественного транспорта.
Девелопером проекта выступил украинский холдинг «Панорама Груп», а генподрядчиком – компания «Еврокон».
Как сообщал УНИАН, в Киеве до конца ноября планировалось открыть гипермаркет «О’Кей» стоимостью около 25 млн. долл. Единым инвестором строительства гипермаркета выступила компания «Эксперт-Капитал».
Первый гипермаркет сети «О’Кей» находится на Днепровской набережной в составе ТРЦ «Днепровская пристань». Площадь его торгового зала - 12 тыс. кв. м.
Компания «Эксперт-Капитал», которая - единый инвестор сети гипермаркетов «О’Кей», принадлежит эстонскому бизнесмену Хилару ТЕДЕРУ.