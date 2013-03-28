Завтра в Киевской области - до 17° мороза

Завтра ночью местами в Крыму, а днем - в западных областях ожидается небольшой мокрый снег, на Закарпатье умеренный мокрый снег с дождем.

На дорогах Украины гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, на западе отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14° мороза, в северных областях местами до 17°, в южных областях и на Прикарпатье 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Крыму и на Закарпатье ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве и области в пятницу - переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 9-14°, местами до 17° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в Киеве ночью 9-11° мороза, днем 1-3° тепла.