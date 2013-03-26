Глава Мининфраструктуры Козак и президент ассоциации перевозчиков Шкиря договорились о сотрудничестве

Помощь в этом планируется получить от основной отраслевой общественной организации, с которой уже подписан протокол о намерениях. Произошло это во время проведения совместного совещания подразделений министерства с членами ВОО «Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков», а также представителями органов местной власти из разных регионов Украины, сообщает пресс-служба ВААП.

Представители ВААП отметили, что єто была первая встреча в подобном формате для недавно назначенного Министра инфраструктуры. Но Владимир Козак отметил, что проблематика, которую поднял президент ВОО «ВААП» Игорь Шкиря, оказалась настолько глобальной, что принято решение о проведении регулярных совещаний с автоперевозчиками и руководством Мининфраструктуры. «Я готов раз в квартал встречаться с представителями Всеукраинской ассоциации автоперевозчиков, чтобы из первых уст узнавать о проблемах отрасли и решать их. Я всегда буду открыт к рассмотрению ваших инициатив», - заявил Владимир Козак.

В свою очередь, президент Всеукраинской общественной организации «ВААП», народный депутат Украины Игорь Шкиря поблагодарил Мининфраструктуры за проведенную в последнее время большую работу по решению проблемных вопросов автоперевозчиков. Он отметил, что вскоре на публичное обсуждение должны вынести новую редакцию Закона «Об автомобильном транспорте». И самим перевозчикам сейчас крайне необходимо сконцентрироваться на собственных актуальных предложениях к нему. «Сейчас готовится Коллегия Министерства инфраструктуры по вопросам автомобильного транспорта, который будет проводиться совместно с представителями ВААП. Я вижу в этом позитив, ведь постепенно мы переходим от разговоров к делу. Наблюдается хорошая тенденция - мы переходим к нормальному решению вопросов», - отметил Игорь Шкиря.

Также во время встречи Игорь Шкиря от ВОО «ВААП» и Владимир Козак от Министерства инфраструктуры подписали важнейший за последнее время отраслевой документ - «Мероприятия по развитию и повышению эффективности работы автомобильного транспорта в сфере пассажирских автомобильных перевозок».

В сообщении отдельно отмечается, что законопроект об автомобильном транспорте будет презентован в первой декаде апреля. В целом Мининфраструктуры вместе с ВААП активно работают не только над новой редакцией Закона. Специалисты обсуждают и проекты внесении изменений в Порядок проведения конкурса, Правил предоставления услуг пассажирского автотранспорта, Порядка регулирования деятельности автостанций, и так далее.