Укравтодор отчитывается, что выезд из Киева на Харьков и Житомир разблокирован

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работы по расчистке дорог и эвакуации транспорта проводятся круглосуточно.

Транспортное сообщение по Вышковскому, Яблунецкому, Латирскому и Абранскому горным перевалам Закарпатской области и Ужоцкому и Орявскому перевалам Львовской области осуществляется в обычном режиме.

Транспортное сообщение в восьми областях, пострадавших в результате непогоды, восстановлено в полном объеме.

Силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионах на протяжении суток оказана помощь 1 тыс. 152 автотранспортным средствам и 2 тыс. 831 чел.

Развернуты 336 мобильных спасательных пунктов, из них от ГСЧС Украины – 329 пунктов, от Минобороны – 7 пунктов, в которых на протяжении суток оказана помощь 762 чел.

К мероприятиям по обеспечению постоянного функционирования объектов жизнедеятельности населения, социально-бытовой сферы и транспортного сообщения на автодорогах государственного и регионального значения и в г. Киеве на протяжении прошлых суток привлекались 44 тыс. 787 чел., а также 5 тыс. 969 ед. техники.