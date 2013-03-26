Азаров отреагировал на снегопад рядом указаний

Соответствующее задание он поставил на заседании правительства, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Как отметил Н.Азаров, чрезвычайная ситуация, которая возникла из-за экстремальных снегопадов, выявила целый ряд недостатков в координации деятельности служб в неординарных случаях. Отсутствие наработанных регламентов действий помешало оперативно принимать решения.

«Это недопустимо в ситуациях, когда нужно не дискутировать и подвергать сомнению решения, а действовать», - подчеркнул он.

Глава правительства подверг критике запоздалое решение о запрещении въезда большегрузного транспорта в Киев, что, в свою очередь, вызвало транспортный коллапс. Цепной реакцией заторов стало и то, что оставленные на проезжей части автомобили мешали уборке снега.

Премьер-министр, который в воскресенье лично инспектировал ситуацию в Киеве, сделал ряд практических замечаний.

По теме: Азаров не смог проехать с правого берега на левый по Дарницкому мосту

«Ситуация, действительно, неординарная, такого не помнят даже старожилы. Однако было штормовое предупреждение, а к нему почему-то не отнеслись достаточно ответственно. А должны были бы заблаговременно принять решения. На опережение», - сказал Н.Азаров, отметив, что в целом все службы сработали «на тройку». При этом он подчеркнул, что в таких ситуациях все без исключения должны действовать согласованно, четко, в соответствии со своими направлениями.

«Ликвидация последствий стихии могла бы быть более организованной, грамотной, с большим вниманием к людям, хотя бы в плане информирования о том, как складывается ситуация, что делается для преодоления последствий стихии. Ведь для того, например, чтобы сообщать о задержках транспорта или изменениях в расписании, значительных средств или техники не нужно, нужно лишь правильно организовать работу», – отметил Н.Азаров.

По теме: Азаров поставил Попову «тройку»: Слава Богу, никто не умер

Глава правительства поставил задание четко выписать механизм координации работы служб в экстремальных ситуациях, чтобы в дальнейшем в случае чрезвычайных ситуаций избежать просчетов, гарантировать бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения.