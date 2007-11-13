В Керченском проливе приостановили спасательные работы

В Керченском проливе погода снова ухудшается. Все поисково-спасательные работы на море приостановлены.

10 моряков до сих пор считаются пропавшими без вести. Еще по крайней мере 14 моряков погибли под Севастополем, где затонул корабль под грузинским флагом, передает ІСТV.

Всего в воскресенье от мощного урагана пострадало два десятка судов. Шесть из них пошли на дно. В проливе раскололся пополам танкер "Волганефть". В воду вылилось тысяча триста тонн мазута, что уже нанесло значительный ущерб окружающей среде. Погибли тридцать тысяч птиц, еще столько же загрязнены мазутом.

Экологи не исключают кислотных дождей в этом районе, так как в море попало большое количество серы с трех других затонувших сухогрузов. Сегодня спасатели должны были бы проверить их герметизацию.

Премьер-министр Виктор Янукович хочет ввести в Керченском проливе международные правила мореходства.

Сегодня премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ посетит район Керченского пролива, который пострадал от шторма и урагана. Там глава украинского правительства должен встретиться с премьером России Виктором ЗУБКОВЫМ и разработать общие действия по ликвидации чрезвычайной ситуации в регионе.