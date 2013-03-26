Отменен договор о ремонте моста через Днепр

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Госфининспекции в Черкасской области, договор с компанией был подписан 18 июня 2012 года.

Во время проверки Госфининспекции и прокуратуры области закупок товаров и работ за государственные средства Главным управлением капитального строительства Черкасской облгосадминистрации выяснилось, что предложения участников торгов не отвечали условиям торгов, что и стало основанием для отмены результатов торгов и отмены договора. В частности, ООО «Союзтранспроект» не подтвердил опыт выполнения аналогичных работ. А предложение другого участника торгов, ПАО "Киевсоюздорпроект", не содержало справки из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджет, участник также не подтвердил опыт разработки документации для осуществления реконструкций мостов.

Поэтому оба участника госзакупок не подтвердили свое соответствие квалификационным требованиям заказчика.

Как сообщили в Госфининспекции в Черкасской области, фининспекторы также приняли участие в проверке прокуратурой области Главного управления капитального строительства Черкасской облгосадминистрации.

По ее результатам было установлено, что 9 процедур закупок товаров и работ Главным управлением капитального строительства Черкасской ОГА за госсредства на общую сумму 53 млн грн были проведены с нарушением законодательства.

О результатах проверки информирована прокуратура Черкасской области.

Специалистами Госфининспекции в Черкасской области с начала года проведено 9 проверок процедур закупок за госсредства на общую сумму более 32 млн грн. По результатам мониторинга пресечено незаконное расходование государственных средств путем отмены торгов на общую сумму 26 млн грн на 6 объектах мониторинга.