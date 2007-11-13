Израиль не будет спешить с желанием Ющенко?

Сегодня Президент Украины Виктор Ющенко начинает трехдневный государственный визит в Израиль. Ожидаемый призыв главы государства к признанию в Израиле Голодомора на официальном уровне вряд ли принесет мгновенные результаты. С такой оценкой в интервью "Немецкой волне" выступил председатель департамента стран Евразии в МИД Израиля Гери Корен.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Израиля напомнил, что Иерусалим уже предпринял первый шаг к признанию украинской трагедии, когда в 2003 году поддержал специальное заявление делегаций стран-членов ООН относительно 70-ой годовщины Голодомора. Вместе с тем четыре года тому назад слово "геноцид" в оригинале заявления было заменено на формулировку "национальная трагедия". За словами Гери Корена, в Израиле предлагают не проводить двусмысленных параллелей между историческими трагедиями разных народов, еврейского, украинского, армянского и тому подобное, поскольку трагедия каждой нации является уникальной. Свои предостережения относительно инициативы украинского президента добиться признания трагедии Голодомора геноцидом выразил и известный израильский историк, экс-директор музея «Яд-Вашем» Ицхак Арад. По его мнению, «Большой голод» 1930-х годов имел скорее классовую, чем национальную составляющую. Разные оценки прошлого уже давно нуждаются в конструктивном обсуждении. С этой целью, в ближайшее время планируется проведение первого украинско-израильского исторического диалога при участии ведущих историков от обоих государств.