Коллекцию Шереметьевых разместят в Киевской крепости

Военно-историческую коллекцию семьи Шереметьевых, которая охватывает исторический период от начала создания регулярной российской армии (времена Петра І) до наших дней, предлагается разместить в помещении музея “Киевская крепость”.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, сейчас рассматривается вариант отвода в Киевской крепости соответствующего помещения.

Вместе с тем, семья Шереметьевых готова передать часть своей коллекции в собственность государства. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ во время открытия выставки частной коллекции семьи Шереметьевых «Воинская слава Украины», на которой присутствовал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

В.ЖУРАВСКИЙ убежден, что открытие для широкого ознакомления уникальной коллекции семьи Шереметьевых станет, по сути, новой ячейкой культурной жизни города. “На выставке было представлено только 10% собранных семьей Шереметьевых работ милитаристики. Остальные – более 40 тыс. экспонатов – хранятся в запасниках», - проинформировал он.

В.ЖУРАВСКИЙ добавил, что сейчас существует добрая традиция передавать государству частные коллекции. Примером является семья Ханенко, создавших музей и передавших коллекцию в государственную собственность.