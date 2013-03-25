Гидрометцентр: Из-за поздней весны Украину ждет неурожай зерновых

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Гидрометцентра Николай Кульбида.

“Учитывая существенный срок задержки по сравнению с оптимальными сроками ярового сева, возможно снижение урожая только за счет яровых посевов на 15-18%”, - сказал Н.Кульбида.

По его словам, центральные области страны смогут приступить к севу яровых культур не ранее чем через 2-3 недели. Однако директор Гридрометцентра отметил, что при условии благоприятных погодных условий в период вегетации растений потери урожая могут быть несколько уменьшены, однако они все равно будут.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22 марта ранними яровыми зерновыми в Украине засеяно 647 тыс. га, что составляет 23% от прогноза.

Всего в 2013 году яровыми зерновыми и зернобобовыми планируется засеять 8,1 млн га.

Напомним, 23-24 марта в некоторых областях Украины выпало более месячной нормы снега. Кроме того, по данным Укргидрометцентра, морозная погода будет сохраняться до 29 марта.