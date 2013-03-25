СМИ: У Табачника снова заказали учебники по 366 гривен

ГНУ «Институт инновационных технологий и содержания образования» Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины 21 марта заключил ряд соглашений с издательствами на издание школьных учебников на 117,12 млн грн. Об этом сообщает сайт «Наши деньги» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Самым дорогим оказался учебник «Испанский язык (5-й год обучения). 5 класс» для общеобразовательных учебных заведений (авт. Редько В.Г., Береславская В.И.), изданный тиражом 400 экземпляров по 366 грн/экз. Еще более десяти наименований учебников будут стоить дороже 200 грн/экз.

Учебники для школ с иностранными языками обучения тиражами от 1,7 до 2 тысяч экземпляров заказаны по 102-175 грн/экз.

Это значительно дороже аналогичного заказа, который издательство «Наукова думка» НАН Украины 22 марта сделало компании «Випол», отмечается в сообщении. Ученые заказали издание 21 книги тиражом 300 экземпляров каждая. Средняя стоимость научных изданий объемом от 8 до 40 печатных листов составит около 32 грн за экземпляр, отмечают «Наши деньги».

Половину всех подрядов от Минобразования получили ООО «ВД «Освита» (20699702) и ООО «Видавництво «Генеза» (38262516).

Напомним, в прошлом году Минобразования также заказывало дорогие учебники, оправдывая высокую цену небольшими тиражами. Например, «Буквар. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. 2 клас» тиражом 226 экземпляров стоил 508 грн/экз. Вместе с тем, отмечают «Наши деньги», эти буквари стоили дороже издания «Врубель и Киев» (150 грн/экз.), выпущенного на 430 страницах матовой бумаги, в твердой обложке со вставками, тисненными золотом, в индивидуальной вакуумной упаковке.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года Счетная палата по результатам аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных в 2010-2011 годах на обеспечение учебных заведений учебниками и пособиями, отметила, что госзаказ на изготовление и доставку учебников, который утверждается практически в конце бюджетного года, является формальным и не выполняет функций государственного регулирования этой сферы и фактически не влияет на выпуск учебной литературы. При технологии изготовления учебников до пяти месяцев постоянной является практика направления средств на эти цели за два-три месяца до начала учебного года. В результате, для срочного изготовления учебников издательства закупали бумагу по ценам, выше рыночных на 30-40%, в результате чего неэффективно использовано 6,9 млн грн бюджетных средств.

СПУ отмечала, что Минобразования не проверило производственные мощности победителя тендерных процедур по предоставлению полиграфических услуг ООО "Побутелектротехніка", которое оказалось, фактически, посредником, а не исполнителем заказа. Поэтому после выпуска 10 наименований учебников на счете предприятия осталось от 66% до 84% полученных средств, что привело к дополнительным расходам из бюджета в размере 5,9 млн грн.

Непрозрачной является и процедура конкурсного отбора учебников и принятия решений об их издании, отметили в Счетной палате. Так, на выпуск 24 учебников, которые не подавались на конкурс или не стали в нем победителями, с нарушением действующего законодательства использовано 30,9 млн грн. В то же время, в 2010 году не издано 20 наименований учебников-победителей и 50 – в 2011-м.

Однако, отмечала СПУ, не обеспечив своевременного направления средств для планомерного изготовления учебников, Минобразования избежало ответственности, передав все полномочия в этой сфере Институту инновационных технологий и содержания образования. Вместе с тем, это учреждение, должным образом не организовав своевременное выполнение поставленных заданий, предоставляло разрешения издательствам на коммерческое печатание. Как следствие, стоимость учебника возрастала в 2-3 раза, отмечала Счетная палата.

При этом в 2010-2011 годах, из-за задержки с обеспечением учеников учебниками, их покупали за собственные средства до 35% опрошенных, а учебная литература, напечатанная по госзаказу, сохранялась на складах производителей на протяжении двух месяцев. Кроме того, внедренный институтом несовершенный порядок определения реальной потребности в учебниках привел к избыточному выпуску 515,7 тыс. экземпляров, которые фактически не используются, тогда как на их издание потрачено 8,6 млн грн из государственного бюджета.