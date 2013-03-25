В МАУ заявили, что практически полностью восстановили расписание рейсов

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» к утру понедельника, 25 марта, практически полностью восстановила расписание рейсов, которые были отменены 24 марта в связи с тяжелыми метеорологическими условиями в районе киевского международного аэропорта «Борисполь» с целью обеспечения безопасности пассажиров. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сохраняются единичные задержки вылета рейсов из аэропорта «Борисполь», связанные со сбоем графика оборота воздушных судов в субботу, 23 марта, и воскресенье, 24 марта в связи с форс-мажорной ситуацией. Актуальная информация отображается на электронном табло на главной странице веб-сайта аэропорта «Борисполь».

В сообщении отмечается, что авиакомпания МАУ прилагает и будет прилагать все усилия для скорейшей доставки пассажиров к месту назначения. Все трансферные пассажиры, оказавшиеся в транзитной зоне аэропорта «Борисполь», обеспечены размещением в гостиницах Киева и аэропорта и обеспечиваются полноценным питанием до времени их фактического вылета.

"Авиакомпания МАУ просит пассажиров с пониманием отнестись к тем объективным трудностям, с которыми пришлось столкнуться как населению Украины, пострадавшему от ударов стихии, так и пассажирам, вылетающим в Киев или путешествующим через Киев и находящимся в других аэропортах маршрутной сети МАУ", - говорится в обращении.

Также отдельно авиакомпания напоминает, что пассажиры с билетами авиакомпании МАУ на рейсы, которые отменены, могут воспользоваться перелетом в другую дату после возобновления рейсов по расписанию при наличии мест на рейсе. По вопросам изменении даты вылета пассажиры могут обращаться в кассы авиакомпании МАУ в терминалe “F” аэропорта «Борисполь», кассы в Киеве по адресу Харьковское шоссе, 201-203 (телефон: 581-51-61), ул. Лысенко, 4 (телефон: 230-86-93) и в колл-центр авиакомпании МАУ по телефону в Киеве 581-50-50, для абонентов мобильной связи: 566, а пассажиры, которые намерены вернуть билет, могут это сделать и получить возврат денег в месте приобретения билета.