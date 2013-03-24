Спасатели советуют избегать трассы Киев-Чоп

На трассе Киев-Чоп в пределах Житомирщины удалось преодолеть все заторы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

Согласно сообщению, на территории области движение по трассе Киев-Чоп до 68 км (район села Ставище Брусиловского района, граница с Киевской областью) свободен, заторов автотранспорта на дорогах областного и государственного значения нет.

В то же время в связи с замедленным передвижение автотранспорта в сторону Киева образовался затор из грузовиков в районе села Небылица Киевской области, который в меру накопления автомобилей приблизился к границам Житомирской области.

В связи с ненастьем Управления ГСЧС Украины в Житомирской области советует населению и водителям воздерживаться от дальних поездок. В случае необходимости движение в сторону Киева предлагают осуществлять через города Радомышль и Малин Житомирской области по трассе Киев-Ковель (так называемая Варшавская трасса).

Вблизи сел Гадзинка Житомирского района и Ставище Брусиловского района в круглосуточном режиме до сих пор продолжают работать 2 стационарных палатки для обогрева, питания и предоставления первой медицинской помощи водителям и пассажирам автотранспорта.