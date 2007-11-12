Рудьковского оторвали от баварского пива

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ возглавил координационный штаб, созданный с целью предотвращения и своевременного реагирования при возникновении аварийных событий в районе акватории Черного и Азовского морей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтранссвязи Украины.

Согласно сообщению, Н.РУДЬКОВСКИЙ был вынужден прервать рабочую поездку в Мюнхен, где планировал принять участие в центральноевропейско-американской конференции по вопросам инфраструктуры аэропортов (12-13 ноября).

Координационный штаб, возглавляемый министром, обеспечивает тесное взаимодействие и оперативное информирование МЧС, Госпогранслужбы, местной власти Крыма. Штаб также осуществляет координацию действий с аварийно-спасательными службами Российской Федерации.

Координационный штаб начал свою работу в 6.00 11 ноября и будет работать до момента урегулирования ситуации с судами в Черном и Азовском морях.