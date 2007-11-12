Утомленные танцем: Нелипе вызывали ”скорую” (фото)

Максим Нелипа и Алена Шоптенко простились с паркетом "Танцы со звездами 3. Лига чемпионов". Пара, которая уже дважды была на грани вылета, так натужно готовилась, что не рассчитала сил. Максим репетировал перед эфиром до пяти утра, а в восемь снова вышел на паркет. И на генеральном прогоне он даже не смог окончить танец - сказалась и общая слабость, и травмированная спина. На эфире Максим танцевал под присмотром врачей, а у павильона дежурила "скорая". Это "слабое звено" жюри нащупало сразу, и после дуэли с Королевой - Папунаишвили Нелипу - Шоптенко отчислили окончательно, пишет газета Сегодня.

Но если "вылетевшая" пара не стала сюрпризом, то даже участников удивил новый сюжетный вираж "Танцев". Чтобы звезды показали, на что способны в импровизации, их попросили станцевать с чужими партнерами. Лучшей парой признали Королеву и Яму, а Могилевскую Григорий Чапкис нарек "самой немузыкальной партнершей". "Наташа прекрасная танцовщица, - объяснил свой приговор Чапкис. - Но я всегда говорю то, что думаю. Сейчас ей просто не повезло..."