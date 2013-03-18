Введение спецпошлин на импорт авто соответствует правилам ВТО - эксперты

В то же время повышение пошлин не должно привести к автоматическому подорожанию иномарок, ведь их импортеры просто потеряют рынок сбыта. Такое мнение высказали эксперты, сообщает РБК-Украина.

«Правила ВТО позволяют вводить временную специальную пошлину для защиты определенных секторов экономики, если страна сможет доказать наносимый импортом ущерб экономике. В любом случае, такое решение должно быть обосновано в ВТО», — сказал Алексей Андрейченко, старший аналитик по машиностроению инвесткомпании «АРТ Капитал». Говоря о вероятности повышения цен на иномарки, он в качестве примера привел Россию, где появление утилизационного сбора привело к подорожанию ввезенных из-за рубежа автомобилей и спаду их продаж в 3-4 раза.

Ссылаясь на этот негативный опыт большинство экспертов уверены, что импортеры и продавцы иномарок вынуждены будут сократить свою норму прибыльности, чтобы сохранить цены на нынешнем уровне и не допустить спада продаж. В правительстве рассчитывают, что введение заградительных пошлин на импорт сделает выгодным сборку машин в Украине, что улучшит инвестиционную привлекательность предприятий автопрома.

В краткосрочной перспективе, уверены эксперты, спецпошлина может усилить конкурентные позиции недорогих автомобилей украинской сборки. «Влияние пошлины будет наиболее сильно чувствоваться в сегменте бюджетных машин, таких как ЗАЗ, Еврокар и Богдан. Мы полагаем, что тариф окажет положительное влияние на продажи таких моделей как Skoda A5, ZAZ Vida, ZAZ Lanos, ZAZ Forza, ZAZ Nexia, Bogdan 2110, Bogdan 2111, а также на выпускаемые в Черкассах машины Hyundai», — прогнозирует Андрейченко.

Александр Паращий, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Concorde Capital», отмечает, что ухудшающаяся статистика об объемах производства на украинских автозаводах является лучшим индикатором проблем, которые стоят перед местными производителями. Большинство заводов сейчас загружены менее чем на половину своей проектной мощности.

Андрейченко также отметил, что из-за ажиотажа, созданного вокруг импортных пошлин, уже в марте-апреле можно ждать существенного роста продаж иномарок. В то же время в долгосрочной перспективе, введение пошлин окажет позитивное воздействие на автомобильную отрасль.

Ранее министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов, объясняя причины введения пошлин, назвал такой шаг вынужденным и временным - пошлины вводятся сроком на три года. Главными задачами министр назвал сохранение рабочих мест, поскольку автозаводы часто являются градо- и бюджетообраующими предприятиями, а также оказывают существенное влияние на уровень занятости в регионах. Кроме того, поддержка автопрома остается одним из приоритетных заданий экономической политики Украины.

Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли (МКМТ) опубликовала свое решение о введении спецпошлины на новые импортные машины. Она составит 6,46% для автомобилей с двигателем от 1 до 1,5 литров и 12,95% для автомобилей с двигателем от 1,5 до 2,2 литров. Решение вступит в силу через 30 дней после публикации.