Списание части депозитов на Кипре грозит ЕС «налетом вкладчиков на банки»- СМИ

Реструктуризация банковских вкладов на Кипре несет риск массового снятия вкладчиками европейских банков средств со своих счетов для того чтобы обезопасить свои сбережения, пишет в понедельник британская Financial Times.

Ранее Кипр согласился наложить на все депозиты в банках налог в размере 6,75% на вклады до 100 тысяч евро и 9,9% - на все остальные вклады. Голосование по этому вопросу состоится в кипрском парламенте в понедельник. Кредиторы опасались предоставить Кипру планировавшийся пакет помощи в 17 миллиардов евро, опасаясь роста задолженности острова и дефолта. Кредиты были сокращены до 10 миллиардов евро, а от Кипра потребовали доплатить за собственное "спасение" путем реструктуризации вкладов.

Как отмечает РИА Новости, фактически страны ЕС допустили дефолт по гарантии на банковские депозиты, которая была введена в ходе мирового финансового кризиса 2008 года, считает обозреватель Financial Times Вольфганг Мюнхау. "Я просто не мог поверить, когда услышал, что министры финансов еврозоны преследуют мелких вкладчиков на Кипре... Долговременный политический ущерб от этого соглашения будет очень большим. В краткосрочной перспективе опасность заключается в общем "налете на банке", не только на Кипре", - пишет Мюнхау.

Он считает оправданным налог на крупные депозиты, поскольку не видит моральных обязательств ЕС перед владельцами этих депозитов. "Большинство же мелких вкладчиков поступят рационально, если снимут со счетов остатки денег просто для того, чтобы избежать дальнейших налогов и реструктуризации. Для вкладчиков в других южноевропейских странах было бы одинаково разумно присоединиться к ним", - предупреждает обозреватель FT.

По его мнению, многие в Европе сочли, что финансовый кризис пошел на спад в 2012 году, когда Европейский центральный банк пообещал сделать все необходимое, чтобы защитить еврозону. "Однако теперь вкладчики банков понимают, что если кризис и закончился, это произошло только потому, что еврозона нашла новый источник финансирования: их вклады", - заключает Мюнхау.