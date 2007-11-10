Пенсионерка отсудила у ”маршрутчиков” 3 тысячи

Жительница Запорожья Анна ВОРОБЬЕВА выиграла суд у запорожской автокомпании "Миллениум": Местный суд Шевченковского района Запорожья постановил выплатить пенсионерке 2 тыс. грн. морального ущерба и компенсировать 924 грн., которые она потратила на лечение, попав в больницу после того, как водитель маршрутки, принадлежащей автокомпании, ее оскорбил.

Как сообщили УНИАН в местном суде Шевченковского района Запорожья, поводом для судебного разбирательства стал инцидент, произошедший между пенсионеркой и водителем маршрутки минувшей весной.

"Водитель отказался бесплатно вести женщину, которая, являясь пенсионеркой, по закону имеет право на бесплатный проезд, оскорбил ее, а когда женщина предъявила удостоверение члена семьи погибшего, назвал это удостоверение "липой". Последний факт, по словам самой А.ВОРОБЬЕВОЙ, и стал основной причиной ее обращения в суд: женщина, которая несколько лет назад потеряла в армии сына, поняла ее, как оскорбление памяти своего ребенка и это стало для нее таким стрессом, что она попала в больницу", - рассказали в суде.

Выйдя из стационара, женщина сначала написала жалобу руководству автопредприятия, водитель которого ее оскорбил, однако ожидаемого результата не получила и обратилась в суд.

Решение было принято в пользу пенсионерки: суд обязал перевозчика в полном объеме компенсировать материальный ущерб и заплатить 2 тыс. грн. морального ущерба.