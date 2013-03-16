Азаров узнал об убийстве в Борзне из Фейсбука

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook.

"Вот сейчас ко мне на страницу написал Юрий Клейнос (пользователь Facebook - УНИАН) об ужасной истории, которая произошла в городе Борзна Черниговской области. Я хочу сказать, что я возмущен и потрясен этим событием, как и все нормальные люди. Безусловно, будет проведено в полном масштабе расследование, я такое поручение уже дал. Требуется разобраться, почему этот, не поворачивается язык сказать слово, человек, в 2002 году был восстановлен в органах милиции приказом тогдашнего министра", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что необходимо проверить, кто способствовал его возвращению на службу, почему так долго люди терпели те безобразия, которые он позволял себе.

"Он из милиции был уволен всего 2 месяца назад. Я не знаю, какие основания у господина Клейноса называть его "регионалом", по моей информации, он никогда не состоял и не мог состоять в Партии регионов, хотя бы по той простой причине, что работники правоохранительных органов не имеют права, в соответствии с законодательством, состоять в политических партиях. Еще раз хочу сказать, что это расследование будет находиться на контроле, а преступник понесет соответствующее наказание. В этом можно не сомневаться!", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщалось, 11 марта с. г. в реанимацию центральной районной больницы с места проживания доставлена 22-летняя местная жительница с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Женщина находилась на шестом месяце беременности. Во время хирургической операции ребенка спасти не удалось.

Подозреваемый, 37-летний житель Борзны, через несколько часов был задержан оперативниками и заключен в изолятор временного содержания.

По факту преступления открыто уголовное производство по статье 115 части 2 пункта 2 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка или женщины, которая заведомо для виновного находилась в состоянии беременности) - наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура