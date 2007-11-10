Украина начала строительство автодороги вдоль границы с Молдовой

Производственные структуры Одесcкого облдорстроя начали строительство дороги вдоль государственной границы с Республикой Молдова. Об этом сообщил на сегодняшней пресс-конференции и.о председателя облгосадминистрации Николай СЕРДЮК, добавив, что «строительство взял под личный контроль Президент Виктор ЮЩЕНКО».

Как передает корреспондент УНИАН, Н.СЕРДЮК, в частности, отметил, что пока работы выполняются в пределах 6-миллионной проектно-сметной документации.

«Три наших населенных пункта в приграничном Тарутинском районе, - сообщил Н.СЕРДЮК, - могут остаться без транспортного сообщения с Одессой из-за того, что Молдова запретила транзитный проезд украинских граждан по своей территории».

По словам Н.СЕРДЮКА, ранее областное руководство просило главу государства поручить соответствующим ведомствам обратиться в Европейский Союз или Международный суд по поводу невыполнения Республикой Молдова условий договора об обмене территориями с Украиной.

И. о. губернатора напомнил, что Украина передала Молдове участок земли в месте слияния Прута и Дуная, неподалеку от города-порта Рени, под строительство терминала. В обмен Кишинев должен был передать участок автодороги „Одесса-Рени” в районе села Паланка. 11 февраля 2002 года министры транспорта Украины и Молдовы подписали акт о передаче этого участка автодороги. Однако Молдова отказалась выполнить свою часть соглашения, мотивируя тем, что подписанный договор не утвердил молдавский парламент.