Інформаційне агентство УНІАН оголошує вакансію випускового редактора

Основні функціональні обов’язки:

редагування матеріалів на політичну, загальноекономічну, соціальну тематику

Необхідні знання і навички:

орієнтування у політичній та економічній сферах;

вміння швидко знаходити головні моменти в інформації та оперативно переключатися з одного інформаційного приводу на інший

Вимоги:

вища освіта;

досвід роботи випусковим редактором в інформаційному агентстві або щоденному виданні;

вільне володіння українською та російською мовами

Прохання резюме надсилати за адресою: smarin@unian.net

Контактний телефон: 278-84-42