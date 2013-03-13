В МВД провели рокировку генералами

Согласно приказу МВД Украины генерал-майор милиции Олег Демченко, который руководил Сумским облуправлением МВД, возглавит милицию Харьковской области.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области.

Эту же информацию УНИАН подтвердили и в структуре МВД Украины. Представление О.Демченко личному составу ГУМВД состоится в ближайшее время. Сейчас, по словам начальника отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области Наталии Захаровой, обязанности руководителя областной милиции Харьковской области выполняет полковник Игорь Богданов, который до этого работал заместителем начальника харьковского областного главка милиции.

(Как сообщал УНИАН, генерал-майор милиции Виктор Козицкий, который возглавлял Главное управление МВД Украины в Харьковской области, назначен руководителем Сумской областной милиции.)

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня заместитель министра МВД Украины Сергей Лекарь представил личному составу УМВД Украины в Сумской области новоназначенного руководителя – В.Козицкого, который прошел путь от участкового инспектора до начальника главного управления в Харьковской области.

«Я благодарю руководство за оказанное мне доверие. Хочу заверить личный состав, что мы и в дальнейшем будем продолжать все те добрые начинания, которым положил начало мой коллега. Мои усилия, как руководителя, будут направлены на четкое выполнение заданий, поставленных перед милицией президентом и правительством», - сказал В. Козицкий.

В своем выступлении заместитель министра внутренних дел Украины С. Лекарь очертил главные задания, которые правительство возлагает на правоохранительные органы, и выразил пожелание относительно улучшения работы милицейских подразделений, направленной на оздоровление криминогенной ситуации в регионе и возвращение доверия к власти.