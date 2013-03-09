Москаль призывает МВД и Генпрокуратуру не манипулировать статистикой

Об этом говорится в письме Г.Москаля, переданном агентству УНИАН.

"Я никак не могу согласиться с тем, что в связи с учетом уголовных правонарушений по новому Уголовному процессуальному кодексу Украины их количество существенно отличается от ранее существовавшего", – заявляет Г.Москаль.

По его словам, "Генеральная прокуратура Украины говорит, что сравнение состояния и структуры преступности в государстве с прошлогодними показателями является некорректным. Но это абсолютно не соответствует действительности, потому что преступления регистрировались еще с 1917 года, и то, что в стране идет безумный рост преступности, нужно признать, а не манипулировать статистическими данными".

В поддержку своей позиции Г.Москаль приводит следующие данные. В частности, за два месяца 2013 года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано: 281 190 уголовных правонарушений, из них закрыто и снято с учета 83 981 уголовное правонарушение, которые раньше назывались «отказными материалами».

Таким образом, отмечает депутат, на учете за минусом закрытых уголовных правонарушений осталось 198 357 против 83 788, зарегистрированных за два первых месяца 2012 года.

По информации Г.Москаля, из этих 198 357 уголовных правонарушений тяжелых и особо тяжелых – 37 318 против 30 346 за аналогичный период 2012 года.

"И МВД, и Генпрокуратура знают, что по тяжелым и особо тяжелым преступлениям отказных материалов никогда не было. Из статистики видно, что за два месяца этого года количество тяжелых и особо тяжелых преступлений возросло на 7 тысяч", - объясняет депутат.

Кроме того, он обращает внимание, что количество уголовных правонарушений средней тяжести составляет 70 456 против 41 802 в аналогичном периоде 2012 года; количество уголовных правонарушений незначительной тяжести – 83 677 против 11 640; количество умышленных убийств – 1422 против 447; умышленных тяжелых телесных повреждений – 648 против 439; тяжелых телесных повреждений, следствиями которых является смерть потерпевшего, – 268 против 116.

Г.Москаль отмечает также, что на протяжении двух месяцев этого года увеличилось количество случаев изнасилования - их зарегистрировано 173 против 62 за два месяца 2012 года; разбоев – 644 против 626 за аналогичный период прошлого года; грабежей – 4 705 против 3 140; мошенничества –19 708 против 4 490; краж – 65 885 против 41 256; количество ДТП со смертельным исходом составляет 539 против 476 за аналогичный период прошлого года; похищения транспортных средств – 1 086 против 658.

"Зато количество преступлений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ составляет 7 210 против 9 467. Несмотря на рост наркомании в Украине, процент раскрытия данных преступлений почему-то резко упал", - заметил Г.Москаль.