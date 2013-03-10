В Ивано-Франковске дерево разбило пять автомобилей

Как сообщили УНИАН в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, сегодня, 10 марта, в 00.41 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение от жительницы областного центра о том, что в Ивано-Франковске по улице Снежной дерево упало на автомобиль.

На место вызова прибыли спасатели. Как выяснилось, дерево упало на пять автомобилей и повредило линию электропередач. Работники пожарно-спасательной службы при помощи специального оборудования разрезали дерево и освободили автомобили от его обломков.

В общей сложности в ликвидации последствий нештатной ситуации были задействованы шесть единиц техники и 27 человек личного состава спасателей. Пострадавших нет.