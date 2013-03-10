В Тернопольской области от переохлаждения умер мужчина

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, трагедия произошла вчера в селе Крутнов Кременецкого района.

Мужчину нашли неподалёку от собственного дома. Согласно предварительным данным, мужчина умер в результате общего переохлаждения организма. При этом установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего, видимо, и уснул на улице.