Украинцам покажут польский Тестостерон

Молодое, нахальное артхаузне польское кино покажут в Украине в рамках дней Варшавы в Киеве. Линия польского кино представит четыре совсем свежие картины - красной нитью сквозь которые пройдет тема обычного рядового человека, передает 5 канал.

От нищих до юных маргиналов - молодые польские режиссеры интересуются не только глобальными проблемами. В своих дебютных полнометражных фильмах они поднимают темы, которые касаются практически каждого.

Линию польского кино открыла притча о попрошайке Эдди. На его руках оказывается младенец и это событие меняет жизнь мужчины. Он делает это не ради себя, а ради ребенка.

Свежайший фильм фестиваля - "гормональная" комедия Тестостерон - полная неожиданностей и шокирующих открытий в отношениях мужчин и женщин. Ленту видели только поляки - на катушках обозначен 2007 год производства.

Фестивальное кино часто не дублируют. Показывают с субтитрами, или же переводят синхронно. Евгений Галибард уверен, что профессиональный переводчик должен оставить эмоции и интонации актерам. Переводя свежие польские фильмы немного убрал ругательства, говорит, что сделал героев не такими хамами.

Фестиваль, кроме столицы увидят еще и во Львове, Харькове и Донецке. Организаторы показов убеждают - артхаузное кино воспитывает у зрителей вкус к качественному художественному продукту. А соответственно и оживляет конкуренцию на кинорынке.