В Менском зоопарке проснулись бурые медведи

Как сообщила УНИАН директор зоопарка Зинаида Максименко, две самки бурых медведей впали в спячку лишь перед новым годом, и проснулись в начале марта, что примерно то на две недели раньше, чем обычно. А четверо самцов вообще не впадали в спячку.

По словам директора, возможно, такая ситуация связана с недостаточным питанием животных. Самки проснулись, вероятно, из-за того, что иссякли запасы в организме.

"Несколько месяцев у зоопарка были проблемы с финансированием, потому животные питались ограниченно, но сейчас проблемы все решены и еды для животных в изобилии", - сказала она, добавив, что рацион животных соответствует их потребностям.

З.Максименко напомнила, что осенью бурые медведи и скунсы длительное время не впадали в спячку, что специалисты объясняли теплой погодой, а также рационом, в котором преобладал картофель.

Обычно эти животные залегают в спячку в конце октября, и просыпаются в конце марта следующего года.

Сейчас в Менском зоопарке ожидается пополнение – нескольких животных привезут из заповедника Аскания-Нова, а еще начинается период появления детенышей у животных. В частности, через месяц должны родиться львята.

Справка УНИАН: Менский зоопарк – единственный в Украине зоопарк, расположенный в райцентре, основан в конце 70-х годов прошлого столетия местным энтузиастом Геннадием Полосьмаком. В 1983 г. Менскому зоопарку предоставлен статус зоологического парка общегосударственного значения. На сегодняшний день на площади более трех гектаров в зоопарке содержится почти 900 животных (земноводные, пресмыкающиеся, рыбы, птицы и млекопитающие). Представлено около 100 видов животного мира, отдельные из которых занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу. Ежегодно зоопарк посещают до 50 тысяч человек.