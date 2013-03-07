В Николаеве на Ингульском мосту повесилась девятиклассница

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области.

Как сообщают в ССО, утром 7 марта прохожие, проходившие по Ингульскому мосту, увидели тело молодой девушки, висящее прямо на перилах над водой и сразу же сообщили об этом в милицию. Прибывшая на место трагедии следственно-оперативная группа Цeнтpaльнoгo paйoтдeлa милиции следов насильственной смерти на теле не обнаружила.

Как удалось выяснить, девушка – ученица 9 класса, семья – обычная, нормальная. В карманах ее одежды правоохранители нашли предсмертную записку, в которой девушка просит никого не винить в своей смерти.

Сегодня следователи опросили родителей погибшей. Подробности происшествия и его мотивы пока неизвестны, отметили в секторе связей с общественностью.

Как удалось выяснить журналистам сайта «Новости-N», записка, найденная у погибшей, скорей всего, была написана прошедшей ночью. В ней девушка просила никого в ее смерти не винить, просила прощения у родителей. Далее она обратилась к подругам, попрощалась с ними, выразила надежду, что все у них будет хорошо. Из дальнейших рассуждений о хороших и плохих людях можно сделать вывод о том, что девушка оказалась в одиночестве в трудной для себя ситуации. Заканчивается письмо словами: «Ну вот, все уже уснули. Можно идти». На письме проставлено время написания — 21 час 37 мин.

Согласно информации «Новости-N», по трупному окоченению эксперт определил, что смерть наступила примерно между и 7.00 и 8.00 часами утра. Погибшую опознали молодые люди – парень и девушка, которые направлялись через Ингульский мост на утреннюю пробежку в парк «Победа». По их словам, девушку зовут Юля, ей 16 лет. Она жила в поселке Соляные, в микрорайоне «Северный». училась в 9-м классе школы № 64. Юля занималась спортивной греблей в специализированной детско-юношеской спортивной школе, нынешней осенью занятия спортом бросила.

По делу ведется следствие.