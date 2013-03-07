Фонд гарантирования за год получил от банков взносы на 2,4 млрд гривен

Согласно сообщению, в эту сумму входят взносы по валютным вкладам - 1,46 млрд грн, по гривневым - 933 млн грн. «Система государственного гарантирования вкладов позволяет обеспечить компенсацию любого вклада независимо от валюты размещения - хоть в швейцарских франках или японских иенах - в сумме, экивалентной 200 тысячам гривень, а таких вкладов у нас больше 92%. По правилам работы фонда, банки отчисляют по валютным вкладам более высокий процент, значит активное привлечение валютных депозитов выгодно всем вкладчикам», - отмечает пресс-служба фонда.



Также сообщается, что с начала года объем вкладов в банках вырос на 15 млрд грн и практически равный баланс между вкладами в национальной и иностранной валюте не изменился. По данным Национального банка, за 2012 год объем валютных депозитов населения в украинских банках вырос почти на 4 млрд долл. до 22 млрд долл.

«Сегодня эти 22 миллиарда долларов, или десятая часть всего ВВП Украины, работают в интересах вкладчиков банков, работают на экономику страны. Если бы владельцы этих долларов хранили их дома, это было бы дополнительным давлением на валютный рынок и давало бы возможности теневому рынку для спекуляций валютой… В НБУ отмечают, что долгосрочные валютные вклады населения являются той ресурсной базой, которая позволит банкам нарастить кредитование реальной экономики и стимулировать рост производства и доходов граждан уже в этом году», - сообщила пресс-служба фонда.

Как сообщал УНИАН, за 2012 год объем финансовых ресурсов фонда вырос на 26,2%, или на 1,26 млрд грн. Фонд за 2012 год выплатил 532,3 млн грн возмещения 14 930 вкладчикам 22 банков. Участниками Фонда по состоянию на 1 января 2013 года являлись 174 банка.