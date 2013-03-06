В ГПУ подтверждают, что слышали об угрозах Рабиновичу

В Генеральной прокуратуре Украины официально подтверждают информацию о получении от бизнесмена Вадима Рабиновича обращения по поводу угроз в его адрес и отмечают, что передали документ в Министерство внутренних дел.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

“22 января оно (обращение — УНИАН) было перенаправлено в МВД для соответствующего проведения проверки и принятия решения по существу в рамках действующего законодательства”, - сообщили в Генпрокуратуре.

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Как сообщал УНИАН, 4 марта в Киеве около 15.36 в районе станции метро "Кловская" (улица Мечникова) было совершено покушение на жизнь президента ФК "Арсенал" (Киев), сопредседателя Европейского еврейского парламента, президента Всеукраинского еврейского конгресса В.Рабиновича.

По информации MIGnews.com.ua, в его автомобиль, который выезжал со двора офиса, со стороны пустующего соседнего дома было брошено взрывное устройство. Автомобиль поврежден.

5 марта столичная милиция сообщила, что открыла уголовное производство по статье «Хулиганство» в связи с попыткой подрыва автомобиля В.Рабиновича.

Сегодня, 6 марта, на пресс-конференции в УНИАН В.Рабинович заявил, что связывает покушение на себя с деятельностью в еврейском обществе и "предложением" продать телеканал Jewish News One (JN1).

По словам В.Рабиновича, в последнее время в Украине достаточно сильно распространились реакционные настроения в отношении евреев, но никакой действенной реакции со стороны правоохранительных органов нет.

В.Рабинович отметил, что некоторое время назад у него состоялась встреча с народным депутатом, помощником премьер-министра Украины Андреем Деркачом. "Он приехал, сел со мной, рассказал о своих грандиозных планах и вдруг он мне говорит следующее: "Ты понимаешь, что сейчас в стране происходит? Ты не знаешь, какая мы сила, мы формируем блок единый медиа. Ты знаешь, когда ты работал, мой папа был главой службы безопасности, я считаю, что ты с нами не рассчитался, ты нам еще должен. Нам деньги не нужны, ты должен понять правильно - перепиши на нас канал JN1. Если ты это в течение недели не сделаешь, у тебя будут большие проблемы", - рассказал В.Рабинович, отметив, что А.Деркач сказал, что это решение "принято наверху, в течение недели ты должен вернуть канал".

Бизнесмен сообщил, что "по итогам встречи" написал письмо на имя генерального прокурора. "Ни один человек меня не вызывал, пока что-то там не подорвали", - сказал В.Рабинович.

Сегодня А.Деркач заявил, что обратится с иском к В.Рабиновичу по поводу неправдивых обвинений в возможной причастности к взрыву.