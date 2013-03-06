Деркач угрожает Рабиновичу судом за намеки о причастности к взрыву

Народный депутат от Партии регионов Андрей Деркач заявляет, что подаст в суд на бизнесмена Вадима Рабиновича за ложные обвинения в возможной причастности к взрыву.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии А.Деркача.

Как отмечает А.Деркач, «провокация Рабиновича меня удивила. От него узнал много нового, в частности, о существовании еврейского телеканала Jewish News One, при всем моем уважении к этому медиа-ресурсу. На мой взгляд, Рабинович мог бы придумать более логичный предлог для провокации, чем бутафорский взрыв и интерес члена Межсоборного присутствия Русской православной церкви, которым я являюсь, к владению еврейским телеканалом, при всем уважении к еврейской культуре».

А.Деркач подчеркнул, что «за ложь Рабиновичу придется отвечать в правовой плоскости в суде».

Как сообщал УНИАН, 4 марта в Киеве около 15.36 в районе станции метро "Кловская" (улица Мечникова) было совершено покушение на президента ФК "Арсенал" (Киев), сопредседателя Европейского еврейского парламента, президента Всеукраинского еврейского конгресса, бизнесмена В.Рабиновича. По информации MIGnews.com.ua, в его автомобиль, выезжавший со двора офиса, со стороны пустующего соседнего дома было брошено взрывное устройство. Автомобиль поврежден.

5 марта столичная милиция сообщила, что открыла уголовное производство по статье «Хулиганство» в связи с попыткой подрыва автомобиля В.Рабиновича.

Сегодня, 6 марта, на пресс-конференции в УНИАН В.Рабинович заявил, что связывает покушение с деятельностью в еврейской общине и "предложением" продать телеканал Jewish News One (JN1).

У В.Рабиновича, по его словам, “есть только две версии происходящего - у меня есть еврейская версия и версия телевизионная”.

Он отметил, что в последнее время в Украине достаточно сильно распространились реакционные настроения в отношении евреев и никакой действенной реакции со стороны правоохранительных органов нет.

Говоря о второй версии, В.Рабинович сказал, что некоторое время назад у него состоялась встреча с народным депутатом, помощником премьер-министра Андреем Деркачем. "Он приехал, сел со мной, рассказал о своих грандиозных планах и вдруг он мне говорит следующее: "Ты понимаешь, что сейчас в стране происходит? Ты не знаешь, какая мы сила, мы формируем блок единый медиа. Ты знаешь, когда ты работал, мой папа был главой службы безопасности, я считаю, что ты с нами не рассчитался, ты нам еще должен. Нам деньги не нужны, ты должен понять правильно - перепиши на нас канал JN1. Если ты это в течение недели не сделаешь, у тебя будут большие проблемы", - сказал В.Рабинович, добавив, что А.Деркач подчеркнул, что данное решение "принято наверху, в течение недели ты должен вернуть канал".