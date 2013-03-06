В Кременчуге сгорела палатка пункта обогрева, в которой дежурили спасатели

В Кременчуге Полтавской области сгорела палатка пункта обогрева для бездомных, в которой круглосуточно дежурят работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на данные отдела контроля за оперативной ситуацией в городе.

По этим данным, пожар произошел вчера вечером. Подробностями ЧП в мэрии не располагают. В городском управлении ГСЧС в Полтавской области эту информацию не комментируют.

Вместе с тем известно, что пункт обогрева установили работники управления ГСЧС в Полтавской области и они круглосуточно находятся в нем.

«Как произошло так, что МЧСники не досмотрели и произошел пожар неизвестно. Одной из причин пожара могла стать буржуйка, установленная в палатке. Во время пожара никто из бездомных не пострадал», - сообщил источник в мэрии.

Как известно, для помощи социально незащищенному населению подразделениями ГСЧС в Полтавской области совместно с органами власти создано 8 социальных патрулей и установлено 92 пункта обогрева.