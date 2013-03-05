В Крыму двое рабочих упали с телекоммуникационной вышки

В Крыму два промышленных альпиниста погибли в результате падения с телекоммуникационной вышки во время выполнения высотных работ.

Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления ГосЧС, несчастный случай произошел 4 марта в Первомайском районе полуострова.

"Промышленные альпинисты упали и получили не совместимые с жизнью травмы", - говорится в сообщении. Обоим погибшим по 32 года, они из Симферопольского района.

На месте происшествия работали сотрудники милиции. Другие подробности инцидента на данный момент не сообщаются.