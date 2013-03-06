У киевского ресторатора Николая Тищенко - проблемы с прокуратурой

09:41, 06 марта 2013
Общество
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Прокуратура открыла уголовное производство по факту самовольного строительства в центре Киева трех ресторанов.

Николай Тищенко Фото из сайта ”Наша карта”

Прокуратура Печерского района Киева открыла уголовное производство по факту самовольного занятия земельного участка и самовольного строительства ресторанов “Сейф”, “Апрель”, “Ришелье”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Печерского района столицы, производство открыто по ч. 1 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины «Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство».

Досудебное следствие в уголовном производстве поручено Печерскому райуправлению милиции.

Как сообщалось, 17 февраля на кухне в столичном ресторане «Апрель» в центре Киева взорвался газовый баллон. Во время взрыва пострадали 11 человек.

По факту взрыва Печерским райуправлением милиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 271 УК Украины «Нарушение требований законодательства об охране труда».

Досудебное следствие продолжается.

Как известно, все три ресторана принадлежат сети "Наша карта", президентом которой является Николай Тищенко.

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