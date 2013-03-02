В МВД не видят уголовного правонарушения в инциденте с Колесниченко в аэропорту «Жуляны» - источник

Об этом УНИАН сообщил проинформированный источник в правоохранительных органах.

«Его (Колесниченко – УНИАН) заявление внесено в журнал учета правонарушений Соломенского райуправления милиции города Киева. Но пока не внесено в Единый государственный реестр, поскольку сейчас в этом инциденте не видится какого-либо уголовного правонарушения, отметил собеседник агентства.

Как сообщали некоторые СМИ, В.Колесниченко в субботу в аэропорту «Жуляны» угрожал работнице авиакомпании, которая отказывалась зарегистрировать его на рейс без паспорта, уголовным делом, увольнением и последующей ссылкой «подметать улицы».

В своем блоге на Украинской правде он сообщил, что написал заявление о совершенном по отношении к нему преступлении в аэропорту и пообещал написать соответствующее заявление Генеральному прокурору.

В.Колесниченко рассказал, что в субботу в 6:25 прибыл в аэропорт «Жуляны» для вылета по маршруту Киев-Симферополь рейсом компании Air-Onix с целью проведения депутатского приема граждан в своем избирательном округе в Севастополе.

«На стойке регистрации я предъявил свое депутатское удостоверение, по которому взял бесплатный билет в авиакассе. В связи с этим необходимо объяснить, что все народные депутаты Украины получают льготные билеты эконом-класса на перелеты по Украине. При получении билета в кассе в обязательном порядке остается ксерокопия удостоверения с подписью депутата, а в билете указываются не паспортные данные, а номер депутатского удостоверения. Во время посадки на поезда, пароходы, автобусы или самолеты предъявляется депутатское удостоверение как документ, по которому получен проездной билет», - отметил депутат.

Однако в «Жулянах» сотрудница за стойкой регистрации потребовала у него паспорт гражданина Украины.

«Сначала я подумал, что это шутка - с 2006 года, со времени избрания народным депутатом, никогда при регистрации на внутренний рейс у меня не спрашивали паспорт», - утверждает В.Колесниченко.

«Но Пинижаниной я вежливо ответил, что у меня нет даже при себе паспорта. Тем более что на моих глазах она зарегистрировала по указанию представителя авиакомпании Щегловой Е.В. на этот же рейс без паспорта, а по служебному удостоверению, прокурора АР Крым – Павлова», - отметил парламентарий.