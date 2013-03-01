У продавца подслушивающей аппаратуры дома нашли 165 кастетов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Черкасской области, было установлено, что мужчина заказывал запрещенные техсредства и холодное оружие через Интернет из Китая. В его адрес поступило 14 почтовых отправлений с таким содержанием. В феврале, во время получения очередной посылки сотрудники СБУ задержали мужчину «на горячем». В ходе осмотра свертка правоохранители изъяли 8 кастетов и 7 спецсредств негласного получения информации, закамуфлированных под Flash-накопитель.

Во время обыска квартиры, которую он арендовал в Черкассах, оперативники выявили и изъяли 305 единиц спецсредств для негласного получения информации, среди которых GSM- и радиомикрофоны, Flash-накопители, настольные и наручные часы с вмонтированными в них скрытыми камерами, а также 165 металлических кастетов, 12 телескопических металлических дубинок, 3 электрошокера. Общая сумма изъятый составляет 140 тыс. грн.

Следователями УСБУ в Черкасской области проводится досудебное расследование уголовного производства по ст. 201 (контрабанда) и ст. 359 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УКУ. Мужчина задержан.