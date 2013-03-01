Киевсовет отменил строительство скандальной высотки на Лесном

Как передает корреспондент УНИАН, Киевсовет признал утратившим действие решение «О передаче обществу с ограниченной ответственностью «Трансбудинвест-2006» земельного участка для строительства жилищно-офисного комплекса с пристроенными помещениями многофункционального назначения и подземным паркингом на ул. Милютенко, 19-а в Деснянском районе г. Киева».

Ввиду того, что земельный участок под застройку в течение четырех лет не использован, и учитывая негативное общественное мнение по поводу строительства, по поручению заместителя городского председателя – секретаря Киевсовета Галины Гереги исполнительный орган Киевсовета подготовил соответствующий проект решения.

Секретарь Киевсовета отметила, что жильцы прилегающих домов неоднократно обращались в ее общественные приемные с просьбой решить этот вопрос и запретить строительство.

«Указанный земельный участок расположен в квартале многоэтажной жилой застройки и раньше использовался общественной организацией «Киевский городской союз автомобилистов» для эксплуатации и обслуживания автостоянки. Впрочем, в 2007 году было принято решение о передачу участка под строительство жилого комплекса. Это вызвало негативную реакцию местных жителей, поскольку жилой комплекс должен был появиться фактически на их придомовой территории, кроме того, лишив жильцов места для парковки машин», - объяснила Г.Герега.

Справка УНИАН. Земля площадью 0,39 га передавалась “Трансбудинвесту-2006” решением от 1 октября 2007 года в аренду на 5 лет под строительство жилищно-офисного комплекса с подземным паркингом.