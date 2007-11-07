Главный милиционер Крыма говорит, что требования татар - это их проблемы

Начальник Главного управления МВД Украины в АРК Анатолий МОГИЛЕВ не намерен идти в отставку, поскольку в своей работе не нарушал действующего законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Симферополе.

На просьбу журналистов прокомментировать требования главы Меджлиса о его отставке, А.МОГИЛЕВ сказал: «Это проблемы не мои, а тех, кто ее требует. Если кто-то мне скажет, что я отдал какой-то неправомерный приказ, – я готов отвечать».

По его словам, если бы милиция не предприняла решительных мер, то «были бы взрывы баллонов» (по данным милиции, порядка 40-50 крымских татар, находившихся вчера на Ай-Петри, не подчинялись требованиям сотрудников исполнительной службы, препятствовали работе техники, разожгли костер, демонстративно выставили в непосредственной близости от него газовый баллон, бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином – УНИАН). «И чем бы это кончилось?» - сказал А.МОГИЛЕВ. Кроме того, по его словам, милиция не могла не обеспечивать охрану порядка во время того, как исполнялось решение суда о сносе самостроев на Ай-Петри.

«Мы действовали строго в рамках закона. Если кому-то не нравится, что мы действовали в рамках закона, - это его проблемы», - подчеркнул А.МОГИЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Симферополе лидер Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа ДЖЕМИЛЕВ заявил, что Меджлис требует отставки начальника милиции АРК и привлечения его к ответственности из-за событий на плато Ай-Петри и в Симферополе. «Он (А.МОГИЛЕВ - УНИАН) несет главную ответственность за то, что произошло в последние дни», - заявил М.ДЖЕМИЛЕВ.

Напомним, на прошлой неделе на улице Балаклавской в Симферополе произошли столкновения из-за земли между крымскими татарами и представителями фирмы «Олви-Крым». Для разгона толпы правоохранителям пришлось пригнать 2 БТРа и сделать несколько выстрелов в воздух.

6 ноября на плато Ай-Петри проводился снос самовольных строений бизнесменов - крымских татар. Крымские татары утверждают, что в ходе сноса строений их избили правоохранители. В милиции отмечают, что снос проводился на законных основаниях, по решению суда, ситуация была спокойная. Глава Верховной Рады АРК Анатолий ГРИЦЕНКО и глава Совета министров автономии Виктор ПЛАКИДА одобрили снос самовольных строений.

Начальник Главного управления МВД Украины в АРК А.МОГИЛЕВ лично присутствовал во время указанных событий на улице Балаклавской и на плато Ай-Петри.