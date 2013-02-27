Эксперт: Стабильная гривня увеличила приток инвестиций в 2012 году

Об этом заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Поскольку в прошлом году была обеспечена валютная стабильность, иностранный бизнес понял, что сюда можно смело инвестировать, ведь их капиталу не угрожают валютные риски», - считает эксперт.

Вместе с этим Охрименко констатирует, что увеличению притока инвестиций в прошлом году способствовало частичное решение вопроса возмещения налога на добавленную стоимость.

«Поскольку этот вопрос в первую очередь решается для нерезидентов, то, как итог – инвесторы видят, что тут пытаются решить проблемы иностранного капитала и поэтому для них интересно вкладывать в производство, торговую деятельность Украины. Частичное решение проблемы НДС способствовало, к примеру, увеличению инвестиций в агропромышленный комплекс », - добавляет специалист.

Охрименко также отметил стабильное присутствие в Украине крупного иностранного капитала.

«Если взять тот же банковский сектор, то все ведущие игроки остались. Более того, некоторые материнские структуры заявили, что готовы дополнительно инвестировать в украинские «дочки». Что касается продажи тех же банка «Форум» или «Эрсте», то это отношения к Украине не имеет и связна с проблемами в еврозоне. Такая же тенденция и в других секторах, я не наблюдаю, что крупный капитал отсюда уходил», - констатирует аналитик.

Охрименко также спрогнозировал, что в 2013 году увеличится приток инвестиций в электроэнергетику и АПК. Вместе с тем, он добавил, что в нынешнем году в Украину может увеличиться приток чистых инвестиций, а не с оффшоров, благодаря подписанной в конце прошлого года между Кипром и Украиной Концепцией об избежание двойного налогообложения.